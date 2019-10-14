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Американские электроэнергетики утверждают, солнечная и ветровая энергия дешевле всех остальных

Американские электроэнергетики утверждают, солнечная и ветровая энергия дешевле всех остальных

Глава NextEra, одной из крупнейших энергетических компаний США, Джим Робо (Jim Robo), выступая на энергетической конференции “Wolfe Research Utilities & Energy Conference”, заявил, что солнечные и ветровые электростанции начинают вырабатывать однозначно самую дешёвую электроэнергию в Соединённых Штатах. Даже если солнечные и ветровые электростанции оснащаются накопителями энергии, что делает их выработку «почти твёрдой» (near-firm), близкой по характеристикам с «традиционной» генерацией, они все равно будут дешевле не только угольного или атомного электричества, но даже и газового.

Отметим, что NextEra это действительно большая компания, у которой 46 ГВт мощностей. Здесь и «мирный атом», и уголь, и газ, и ВИЭ. То есть об экономике энергетики они знают не понаслышке. И вот в презентации компании прямо показывается, что и солнечная, и ветровая энергетика явно переигрывают коллег по цеху (см. график).

И не просто переигрывают, новые солнечные и ветровые электростанции, вводимые в эксплуатацию в 2023 году (даже оснащенные накопителями!), будут вырабатывать электроэнергию дешевле, что действующие (амортизированные) угольные и атомные.

Также важно подчеркнуть, что в данном случае Джим Робо говорит о стоимости ВИЭ без поддержки («excluding PTC and ITC»).

Он также отметил, что Управление энергетической информации США (EIA) ожидает, что на американском рынке доля ВИЭ может достичь 35 процентов к 2030 году. Робо считает, что это может быть и 50 процентов, а к 2050 году вполне достижимы 70-75 процентов.

«Я думаю, это вполне выполнимо, и это убрало бы огромное количество углерода из Соединенных Штатов. И в то же время снизило цены на электроэнергию по всей стране», — заявил он. По его оценке, для таких объёмов ВИЭ не потребуется значительных изменений в системе и больших мощностей накопителей.

«И это то, что, я думаю, люди до сих пор не поняли — вы можете быть экологичными и иметь низкую стоимость одновременно, и это потрясающе для клиентов, это потрясающе для окружающей среды и также полезно для акционеров», — продолжил глава NextEra.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: США, электро

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