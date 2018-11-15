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Американский ресторан ищет работника, который будет обнимать собак

Американский ресторан ищет работника, который будет обнимать собак

Работу вашей мечты найдено!

Ресторанчик Mutts Canine Cantina в Форт-Верте ищет человека, который очень любит собак. Владельцы готовы платить 100 долларов в час тому, кто согласится развлекать собачек посетителей заведения.

С животными нужно играть, обнимать их и гладить, а это проще простого. Спецификой бара является то, что сюда можно прийти с собаками, ведь территория учреждения включает парк для четырехлапых, где они могут побегать и повеселиться друг с другом.

Источник: https://lux.fm/ru/lifestyle_t4

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