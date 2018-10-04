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Американской торговой палате представили туристический потенциал Харькова

Американской торговой палате представили туристический потенциал Харькова

Встреча представителей Харьковского городского совета с членами рабочей группы по вопросам гостиничного бизнеса и туризма Американской торговой палаты в Украине прошла 2 октября в Киеве.

Харьков по приглашению американской стороны представила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская. Также во встрече приняли участие руководители и представители компаний-членов палаты.

Юлия Згурская выступила с презентацией международной деятельности Харьковского городского совета и туристического потенциала города.

Участники встречи обсудили передовые тенденции развития гостиничного бизнеса и туризма, а также внедрение передовых международных практик в своей работе.

Источник: city.kharkov.ua

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