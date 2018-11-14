АМКУ открыл дело против трех операторов мобильной связи из-за 28-дневной тарификации

Антимонопольный комитет возбудил дело против трех крупнейших операторов мобильной связи: "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell из-за введения оплаты 4-недельный срок пользования пакетами.

Об этом сообщила государственная уполномоченная АМКУ Мария Процишен на своей странице в Facebоok.

С августа 2018 операторы "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell установили для некоторых абонентов плату не за месяц пользования услугой, а за 28 дней. Таким образом абоненты вместо 12 абонплат в год будут платить 13.

В своих объяснениях операторы заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской платы и указали, что у них есть другой вид платы - «плата за пакет услуг», поэтому такое нормативное ограничение не распространяется по их новых тарифных планов.

Однако в документах операторы используют именно термин "абонентская плата", что, по мнению проверяющих, не вписывается в логику, описанную в пояснениях каждого из операторов.

Как сообщила государственная уполномоченная АМКУ, с учетом спорности вопроса о соответствии принципам добросовестной конкуренции факта установления 4-недельного расчетного периода, а также коммуникации отдельных операторов по реализации проекта было принято решение об открытии дел против компаний" Киевстар ", Vodafone Украины" и lifecell по признакам нарушения законодательства о защита от недобросовестной конкуренции.

Агентство Телевидения Новости