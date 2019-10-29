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АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

Антимонопольный комитет Украины считает запуск оптового рынка электрической энергии прогрессивным шагом по обеспечению рыночного ценообразования на электрическую энергию, но заявляет о необходимости усовершенствования новой модели.

Соответствующие обязательные к рассмотрению участниками рынка рекомендации обнародованы на сайте АМКУ в пятницу и касаются внедрения полномасштабной биржевой торговли на рынке двусторонних договоров (ДД), "настоящего" открытия рынка для импорта, а также увеличения объемов продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

По мнению комитета, в частности, необходимо перевести наибольший по объему торговли сегмент рынка (ДД) на единую платформу с соблюдением принципов свободного ценообразования, размещением "мелких" лотов для возможности привлечения большего объема участников, равноотдаленностью организаторов торгов, а также обезличиванием участников, в том числе продавцов электроэнергии.

"Мелкие лоты обеспечат анонимность продавцов, то есть на бирже не будет огромного предложения "Энергоатома" и большого предложения "ДТЭК", а будет большое количество одинаковых по размеру лотов, и покупатель будет выбирать самый дешевый, не зная, у кого он покупает", – отмечено в сообщении.

В свою очередь равноотдаленность организаторов торгов от участников должна будет исключить ситуацию, при которой тот или иной продавец будет может получить преимущество.

Данные рекомендации должны будут реализовываться в два этапа. Сначала крупнейшие генерирующие компании начнут заключать долгосрочные контракты исключительно по результатам биржевых торгов, что позволит принимать в них участие любому потребителю. На втором этапе должен заработать централизованный рынок двусторонних договоров, где электронные аукционы будут проходить по единым правилам, определенным правительством.

"Обеспечить выполнение должны Министерство энергетики и защиты окружающей среды и производители: "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Донбассэнерго", – акцентировали в комитете.

В свою очередь Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также НЭК "Укрэнерго" должны обеспечить полноценное открытие рынка для импортного ресурса.

Что касается РСВ, комитет усматривает необходимым установить новые правила работы, которыми обязать производителей заявлять на продажу на данном сегменте не менее 10% своего почасового объема отпуска.

Кроме того, АМКУ отметил, что после выполнения рекомендаций общественность должна получить возможность свободно мониторить ключевые операции по государственной поддержке в энергетике, в частности деятельность госпредприятия "Гарантированный покупатель" и двусторонние контракты ключевых игроков энергорынка.

Комитет также отметил необходимость имплементации европейских энергетических регламентов (REMIT) и рекомендовал всем ответственным за мониторинг рынка сторонам предоставлять АМКУ информацию о недобросовестных действиях.

"Переход на новую модель энергорынка является чрезвычайно прогрессивным шагом, который должен обеспечить рыночное ценообразование благодаря настоящий экономической конкуренции. Существующие сегодня проблемы - это обычная для переходного периода ситуация, через которую прошло большинство успешных стран. Однако затягивание с решением этих вопросов может предоставить аргументы сторонникам регуляции", – подытожили в комитете.

Напомним, что законопроект №2236-2 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии с нормами о возможном запрете экспорта/импорта электроэнергии, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ, одобренный профильным комитетом Рады, может нарушить правила Энергетического сообщества и его целесообразно отозвать.

Источник: elektrovesti.net

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