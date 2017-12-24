АМКУ занялся харьковскими газовщиками

ПАО "Харьковгоргаз" рекомендовано устранить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ.

Нарушение заключается в неприменении конкурсных оснований при закупках счетчиков газа и содержит признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Рекомендации обязательны для рассмотрения.

Кроме этого, антимонопльщики считают, что газовщики неправомерно включили в технические условия присоединения к газораспределительным системам требование оснащать счетчики газа устройствами дистанционной передачи данных.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»