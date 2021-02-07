Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Об этом в комментарии рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,19 до 27,89 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,13/28,15 до 27,74/27,76 (-1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,04/28,23 до 27,73/27,94 (-1,1%/-1,0%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

В течение последней недели НБУ выкупил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов в течение 1-5 февраля.

Напомним, банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.

Агентство Телевидения Новости