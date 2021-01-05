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Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group составила рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году.

Так, на первом месте в списке стоит "разделенная Америка" - ситуация, когда примерно половина населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента, передает РБК.

По мнению экспертов, такая обстановка сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти Джо Байдена. Она отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере.

На втором месте в рейтинге Eurasia Group находится затяжная пандемия COVID-19. На фоне вакцинации, как пишут аналитики, произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных. Это приведет к общественным беспорядкам во многих странах. Кроме того, последствиями пандемии станут сокращения рабочих, потеря доверия к власти, долговые кризисы у развивающихся стран.

Третьим по значимости риском компания называет борьбу против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.

В топ-10 Eurasia Group также включила следующие мировые риски:

Рост напряженности в отношениях между США и Китаем;

Сложности с передачей данных в международном формате;

Вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве;

Проблемы турецкой экономики, которые могут привести к политическим последствиям;

Спад экономик стран Ближнего Востока из-за низкой цены на нефть;

Уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ;

Политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.

 

Агентство Телевидения Новости

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