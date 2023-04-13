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Аналітики підрахували скільки років потрібно жителям різних країн для того, щоб заробити мільйон доларів

Аналітики підрахували скільки років потрібно жителям різних країн для того, щоб заробити мільйон доларів

Аналітики Picodi.com порахували, за скільки років жителі різних країн світу можуть заробити мільйон доларів, отримуючи середньомісячну заробітну плату.

Дані велися з урахуванням середньомісячної заробітної плати, яку отримують громадяни після вирахування податків й обов'язкових внесків. А для конвертації валют використовували середній курс Google Finance за березень 2023 року.

До рейтингу потрапили 102 країни світу.

Якщо враховувати всі отримані гроші, швидше за все зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці.

На другому місці Сінгапур із результатом 16 років і 11 місяців.

Трохи довше мають попрацювати жителі Люксембургу — 17 років і 4 місяці.

Замикають п’ятірку лідерів США (19 років і 10 місяців) та Ісландія (20 років і 11 місяців).

Україна займає 86-у позицію рейтингу. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів можна за 215 років і 10 місяців.

Сусідня Польща займає 40-е місце (77 років і 9 міс.), Угорщина на 47-й позиції (94 роки і 4 міс.), а Румунія на 52-й (109 років і 7 міс.)

Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років і 1 міс.), Уганди (523 р. і 3 міс.), Єгипту (603 р. і 6 міс.) та Пакистану (621 р. та 3 міс.)

Джерело: zn.ua

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