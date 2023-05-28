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Android отримав нововведення, якого нема в iOS

Android отримав нововведення, якого нема в iOS

Компанія Google запустила нову нейромережну опцію Android. Про це пише Phone Arena.

Згідно з джерелом, мова йде про новий досвід взаємодії зі смартфоном, зокрема, у листуванні з іншими людьми. Тепер Android навчився відповідати на повідомлення замість вас: опція Magic Compose включається у бета-тестувальників і пропонує кілька варіантів допомоги з чатами.

По-перше, нове настроювання вміє відповідати на повідомлення замість вас. Достатньо видати їй дозвіл якось, і смартфон сам складатиме текст і надсилатиме його співрозмовнику.

По-друге, найнедовірливіші можуть включити лише генерування чернеток, а відправлення або виправлення написаного смартфоном повідомлення залишається на вибір користувача.

Google роз’яснює, що після активації Magic Compose смартфон вивантажує на сервер 10 останніх повідомлень у чаті, аналізує їх, і складає відповідь на основі вже наявного діалогу. Швидше за все, обробка прямо на смартфоні поки не підтримується, оскільки не всі пристрої мають відповідне «залізо» для таких обчислень.

Apple поки не пропонує нічого подібного у своїх iPhone і iOS, та й взагалі ставиться до нейромереж дуже стримано . Більше того, в iOS 16 абсолютно зламалася автокорекція : користувачі масово скаржаться на маячні підказки нативної клавіатури iOS і чекаю на виправлення ситуації.

Джерело: itechua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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