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Англійський комерційний суд заборонив Газпрому виводити активи з Англії та Нідерландів

Англійський комерційний суд заборонив Газпрому виводити активи з Англії та Нідерландів

15 березня в Англійському комерційному суді відбулися слухання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Нафтогазом і Газпромом на території Англії та Уельсу.

Лондонський суд постановив, що примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу може бути проведене після рішення Апеляційним судом округу Свеа, за умови виконання Газпромом певних дій. Зокрема, суд обтяжив Газпром додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, Газпром зобов’язаний протягом 28 днів з моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду чи ескроу рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

Це не скасовує обов’язків Газпрому щодо не приховування активів та не виведення їх з території Англії.

Якщо Газпром ухилятиметься від виконання ухвали Англійського комерційного суду, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафів або притягнення до кримінальної відповідальності директорів чи інших посадовців Газпрому. В свою чергу, Нафтогаз зможе безперешкодно продовжити виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу.

Наразі в Нідерландах триває процес щодо активів Газпрому, які були «заморожені» на вимогу Нафтогазу в рамках запобіжного заходу. Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає.

У вересні 2018 року Нафтогаз подав заяву до Голландського апеляційного суду щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі. Газпром вирішив не захищатися, а його представники не з’явилися на усні слухання в січні. Невдовзі очікується рішення.

Департамент з комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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