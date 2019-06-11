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Ангола придбала українську модернізацію ЗРК “Куб”

Ангола придбала українську модернізацію ЗРК “Куб”

У 2018 році з Литви до Анголи було експортовано дві батареї зенітно-ракетного комплексу 2К12М1-2Л «Квадрат-2Л» (експортна назва 2K12M1-2Л «Куб-2Д»)

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

2К12М1-2Л «Квадрат-2Л» (експортна назва 2K12M1-2Л «Куб-2Д») – це модернізація радянського ЗРК 2К12 «Куб»

Модифікація пускової установки 2П25-2Л була розроблена українським підприємством НВО «Аеротехніка-МЛТ» в рамках модернізації радянського ЗРК 2К12 «Куб» до рівня 2K12M1-2Л «Куб-2Д» (2К12М1-2Л «Квадрат-2Л»).

Ця модернізація дозволяє поліпшити технічні характеристики та розширити функціональні можливості ЗРК внаслідок реалізації нових алгоритмів обробки та відображення інформації пристроями, використання цифрової обробки сигналів на сучасній елементній базі, з цифровою (програмної) селекцією рухомих цілей і автоматичним зніманням та опрацюванням інформації.

В Литві роботи з модернізації проводилися на підприємстві “LiTak-Tak”, шляхом технічного канібалізму 2-3 машин відновлювали одну пускову для яких з України постачали комплекти модернізації.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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