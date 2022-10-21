Антимонопольний комітет перевіряє, чому подорожчали курячі яйця: кажуть, об’єктивних причин для цього немає

Антимонопольний комітет України досліджує причини подорожчання курячих яєць за три місяці. Відомство заявляє, що не помітило об’єктивних факторів для зростання цін.

Про це повідомила пресслужба комітету, пише Громадське.

Відповідно до даних Держстату, якщо порівняти з червнем, приріст вартості яєць у вересні склав приблизно 54%. Так, у червні яйця у середньому коштували 22,72 грн, у липні – 24,70 грн, у серпні – 28,53 грн, а у вересні – 35,08. У жовтні вартість яєць досягає 60 грн.

У комітеті вважають, що підвищення цін на яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з урахуванням економічних наслідків війни.

Під час аналізу зміни вартості будь-якого товару необхідно зважати на собівартість його виробництва. Щодо курячих яєць виокремлюють такі основні витрати: корми, витрати на енергоносії, витрати на зарплати, ветеринарні препарати тощо.

В АМКУ кажуть, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються низькими, коливання вартості лише приблизно на 10% у різних регіонах України. Бо через заблоковані морські порти в Україні великий надлишок зерна. Тож головні інгредієнти кормів для курей значно подешевшали, якщо порівнювати з 2021 роком.

Також у комітеті вказують, що на початку повномасштабної війни лише один виробник повідомив про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей. Це група компаній «Авангард», яка є одним із найбільших виробників курячих яєць в Україні. Компанія зазнала втрат на Донеччині, Харківщині, Київщині та Херсонщині. Інші виробники про втрати не повідомляли.

«Зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», — підсумовують в АМКУ.

І додають, що поки немає інформації про наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Тож триватиме дослідження причин збільшення цін.

Що казали в уряді?

У Міністерстві аграрної політики 16 жовтня заявляли, що у листопаді українці зможуть побачити певну стабілізацію продовольчих цін. Там кажуть, що ціни на яйця мають вирівнятися найближчим часом.

За словами заступника глави Мінагрополітики Маркіяна Дмитрасевича, яйці подорожчали через знищення птахофабрик (зокрема у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), нестачу курей, які несуться, та скорочення виробництва яєць.

Агентство Телевидения Новости