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Антимонопольний комітет вже півроку вивчає продаж "Мотор Січі"

Антимонопольний комітет вже півроку вивчає продаж Мотор Січі

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

Про це йдеться у відповіді АМКУ на запит голови експертної організації StateWatch Гліба Канєвського.

АМКУ, зокрема, досліджує три угоди: придбання китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited акцій компанії Granum Corporation (Республіка Панама), акцій компанії Likatron Enterprises Limited (Кіпр) та акцій компанії Reckoner Investment Holdings Limited (Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у їх вищих органах управління.

Ці компанії пов’язані з президентом ПАТ "Мотор Січ" В’ячеславом Богуслаєвим.

У разі дозволу АМКУ 25% акцій дістануться держконцерну "Укроборонпром".

"Наразі розгляд зазначених справ про концентрацію триває. За результатами розгляду справ про концентрацію органами Комітету будуть прийняті рішення відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та у встановлені законодавством строки", - підкреслили в Антимонопольному комітеті.

Точні строки завершення розгляду цієї справи не повідомляються.

Нагадаємо:

У США розраховують, що "Мотор Січ" не продадуть Китаю, оскільки є інші покупці. Натомість, президент ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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