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Антимонопольный комитет открыл дело через передачу Северодонецкой ТЭЦ “Нафтогазу”

Антимонопольный комитет открыл дело через передачу Северодонецкой ТЭЦ “Нафтогазу”

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал дело о концентрации посредством передачи в уставный капитал НАК “Нафтогаз Украины” пакета акций АО “Северодонецкая ТЭЦ”. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сообщалось, в августе прошлого года Кабинет министров поручил внести пакеты акций АО “Днепровская ТЭЦ”, ЧАО “Николаевская ТЭЦ”, АО “Криворожская теплоцентраль”, АО “Херсонская ТЭЦ”, АО “Одесская ТЭЦ”, а также АО, создаваемое на базе ГП “Северодонецкая теплоэлектроцентраль”, в уставный капитал НАК “Нафтогаз Украины”.

Целью такого решения в правительстве указывалось улучшение финансового состояния и стабильной работы указанных поставщиков тепла, а также усиление контроля за своевременностью расчетов.

Так, на конец августа 2020 года общая задолженность указанных предприятий перед “Нафтогазом” составляла 5,7 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн — штрафные санкции. Весной 2021 г. ожидалось, что эта задолженность увеличится до 8,2 млрд грн. При этом потребление газа этими ТЭЦ за отопительный период составляет около 400 млн кубометров.

Напомним, в августе 2020 года АМКУ уже согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление “Нафтогаза” 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия “Северодонецкая ТЭЦ”, а также корпоративных прав государства в АО “Одесская ТЭЦ”, АО “Криворожская ТЭЦ”, АО ТЭЦ” АО “Николаевская ТЭЦ” и АО “Днепровская ТЭЦ”.

Источник: elektrovesti.net

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