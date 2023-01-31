Антиреклама Google Chrome: как убрать баннеры в браузере на телефоне

Быстрый серфинг в Интернете и всплывающие повсюду окна – несовместимые вещи. Блокировка рекламы в Хром поможет убрать баннерную пестроту в глазах и добавить скорости при загрузке и просмотре веб-страниц на телефоне.

Количество цифровой рекламы растет с каждым годом, что заставляет пользователей выстраивать планы по устранению самых назойливых баннеров. Согласно прогнозам Statista, к 2026 году мировые расходы на мобильную рекламу достигнут $876 млрд. Такие данные значительно превышают показатели $234 млрд в 2019 году и $521,02 млрд – в 2021.

Если вы не знаете откуда появляются всплывающие окна, то для их полного устранения пригодятся сразу несколько методов. Мы рассмотрим 3 основных способа очищения браузера от неприятных картинок, видеорекламы и спамов.

Способ №1. Используйте встроенные возможности Google Chrome

В начале 2018 года команда Chrome внедрила новый подход к рекламе на сайтах. Навязчивые баннеры подлежали оценке и автоматическому удалению с браузера при несоответствии Better Ads Standards. Анализ сайтов происходил путем подсчета нарушений и присвоения соответствующего статуса веб-ресурса: Passed, Warning или Failing. Владельцы интернет-страниц просматривали результаты проверки и самостоятельно устраняли проблемы.

Сейчас антиреклама Хром усовершенствовалась и сохранила такой подход. Мобильные пользователи получают уведомления на информационной панели и могут разрешать или блокировать сетевые запросы. К ним относятся графические, текстовые, видеоматериалы, подписки на всплывающие уведомления.

Рассмотрим пошагово как убрать рекламу в Хроме на мобильном телефоне:

Зайдите в настройки браузера.

Выберите раздел «Настройка сайтов».

Нажмите на кнопку «Всплывающие окна и переадресация» и перетяните значок, заблокировав их.

Зайдите в раздел «Реклама» и отключите всю рекламу.

Также в Chrome можно управлять запросами на подписку через раздел настроек браузера «Уведомления» и дополнительных настроек. Выбирайте разрешения для сайтов и блокируйте подозрительные порталы, применив превентивные меры по борьбе со всплывающими окнами.

Способ №2. Установите специальные расширения Хром для блокировки рекламы

Количество и популярность блокировщиков растет с увеличением цифровой рекламы в Интернете и случаев хакерских атак. Скачав подобное приложение, вы сможете отбросить раздражающий контент и сохранить конфиденциальность данных. Выберите среди следующих платформ вашего фаворита и с его помощью наведите порядок в браузере.

AWAX

Приложение AWAX станет на защиту мобильного браузера от раздражающих видеороликов и баннеров. Это лучший блокировщик рекламы в Хром, который избавит вас от медлительной загрузки веб-страниц и обезопасит от утечки личных данных в сеть.

Платформа работает на базе VPN-соединения и фильтрует входящий поток данных на наличие вредоносных и рекламных объявлений. Приложение бесплатное и используется в качестве расширения с простым и понятным интерфейсом. Вы можете скачать AWAX на официальном сайте, чтобы убрать рекламу в Хроме прямо сейчас.

NetGuard

Это приложение не требует прав администратора для активации. Оно буквально стирает навязчивые объявления, оставляя пространство на веб-странице свободным. Расширение имеет простой интерфейс и поддерживает Android 4.0 и выше.

Основные функции NetGuard – блокировать отслеживание действий пользователя в Интернете и справляться с назойливыми баннерами. Это стандартный блокировщик рекламы для Хрома, который предлагает несколько тарифных планов.

Ghostery

Сервис сохраняет интернет-данные пользователей в секрете, защищая от фишинговых и других атак. Кроме того, оно корректно удаляет нежелательный рекламный контент после ряда настроек. Поэтому не рекомендуется использовать приложение сразу – могут быть ошибки при загрузке страниц.

Расширение от рекламы для Хрома имеет много настроек и функциональных возможностей, которые требуют детального разбора. Оно подойдет опытным пользователям, которые любят изучать подозрительные блоки и самостоятельно удалять всплывающие ролики и другие цифровые материалы.

AdBlock

Популярный вариант, гарантирующий блок рекламы в Хром. Приложение можно использовать без root-прав. Оно выполняет множество функций по уничтожению баннеров и раздражающих окон, а также охраняет персональные сведения.

Расширение предлагает пользователям обширный список фильтров. Вы можете сохранить как веб-ресурсы для мгновенной блокировки, так и сайты-исключения. Приложение доступно также и для десктопных версий.

Способ №3. Поищите как заблокировать рекламу в Хроме в настройках смартфона

Причиной возникновения баннеров во время использования Google Chrome и других браузеров могут быть вредоносные приложения на мобильном устройстве. В таком случае настройки сайтов не будут действовать, а расширения для блокировки рекламы гугл хром не охватят все объявления. Один из вариантов решения проблемы – установить комплексное антивирусное приложение.

Комплексное очищение устройства от вредоносных программ

Скачайте программу на смартфон в Play Market или на официальном сайте.

Запустите глубокую очистку мобильного устройства.

Просмотрите предлагаемые данные для удаления.

Освободите место от остаточных файлов, вредоносных программ и других обнаруженных элементов.

Посмотрите внимательно на список вредоносного ПО, чтобы не установить их еще раз. Также проводите регулярную оптимизацию памяти и очищение телефона, убирая кэшированные данные и устаревшие программы.

Если этот вариант не помог, то рассмотрим как отключить рекламу в Хроме с помощью перевода устройства в безопасный режим.

Вычисление конкретного источника рекламы на телефоне

Подтвердите запрос о переводе.

Удалите приложения, которые были скачаны непосредственно перед возникновением рекламы.

Вернитесь в обычный режим.

Проверьте остались ли баннеры и другой рекламный контент в Хроме.

Есть еще один более «лояльный» метод определить причину возникновения всплывающих окон на весь экран – посмотреть список запущенных приложений. Здесь все просто: зайдите в Хром, дождитесь рекламы и вызовите меню открытых программ. Рекламное объявление может отобразиться отдельным приложением – тогда вы узнаете название и удалите его.

Джерело: internetua.com

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