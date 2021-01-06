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“Антонов” отримає кредит на будівництво Ан-178 для армії

“Антонов” отримає кредит на будівництво Ан-178 для армії

АТ "Укрексімбанк" надасть ДП "Антонов", який входить до складу концерну “Укроборонпром”, кредит у майже 3 млрд грн на фінансування проекту будівництва трьох транспортних літаків Ан-178 для Міністерства оборони України.

Відповідна угода була підписана між керівництвом банку та державним підприємством.

Контракт на замовлення трьох Ан-178 було укладено 29 грудня. Сума угоди майже на 3 млрд гривень, термін виконання робіт – чотири роки.

“Це важлива подія, яка реально стала можливою завдячуючи особисто Президенту та злагодженій роботі Уряду, профільних Комітетів Верховної Ради, а також Національного банку, – заявив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв. – Окремо хочу подякувати голові парламентського комітету Олександру Завітневичу, який доклав дуже багато зусиль для виконання доручення Президента та запуску цього важливого проекту і голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру”.

Як відомо, контракт на три літаки під держгарантії – це перше держзамовлення на будівництво вітчизняних повітряних транспортників для ЗСУ. На початку грудня 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив Міноборони авансувати цю угоду. Раніше договір на постачання Ан-178 був підписаний із закордонним замовником.

Літак Ан-178 призначений для доставки особового складу і легкої техніки, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів. В умовах надзвичайних ситуацій він може використовуватися для евакуації населення з зони стихійного лиха, транспортування поранених, десантування рятувальних команд тощо.

Повітряне судно може сідати та злітати з будь-яких аеродромів і має вантажопідйомність до 18 тонн. Максимальна крейсерська швидкість машини становить 825 км/год, максимальна висота польоту – понад 12 км, а його максимальна дальність – близько 5 тис. км. Літак оснащений двома вітчизняними турбореактивними двигунами Д-436-148ФМ, створеними ВАТ "Мотор Січ" та ДП "Івченко Прогрес", яке входить до складу "Укроборонпрому".

Поставка першого серійного літака очікується після завершення сертифікаційних випробувань та отримання Сертифікату типу на літак Ан-178-100Р, та планується на 2023р.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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