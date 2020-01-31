Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 25

Антонов закупив українське бортове обладнання для Ан-178

Антонов закупив українське бортове обладнання для Ан-178

Державне підприємство «Антонов» придбало бортову інтегровану апаратуру навігації та посадки та інше обладнання для установки на літак Ан-178 на загальну суму 1 млн 735 гривень.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Згідно з оприлюдненим звітом про укладення 24 січня 2020 договору №301/19 від 23 грудня 2019, ДП «Антонов» придбало в «Українського науково-дослідного інституту радіоапаратури» (УкрНІІРА, Київ) два комплекти бортової інтегрованої апаратури навігації та посадки КУРС-93М по 514 тис. грн за комплект (ціна вказана без ПДВ), а також реєстратор твердотільний звукової інформації ОРТ за 417 тис. грн (ціна вказана без ПДВ), які призначені для установки на літак Ан-178.

Нагадаємо, раніше ДП «Антонов» замовило проведення дослідно-конструкторської роботи та виготовлення компонентів для літака Ан-178 у Харківського агрегатного конструкторського бюро.

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

"Україна – це не мала Росія": італійський ведучий публічно вибачився за свої слова. Американська - ні
Сегодня 09:57    53
Інфляція в 2020 році не перевищить 5% — Смолій
Сегодня 09:45    34
Прийнято державне оборонне замовлення на 2020 рік
Сегодня 09:12    67
В Украине хотят запретить продавать табак совершеннолетним: подан новый законопроект
Сегодня 09:02    121
Результати спільної перевірки БТР-4: поставлені військовим бронетранспортери – належної якості
Сегодня 08:24    64
ИнАУ: ФОПы на едином налоге смогут предоставлять провайдерские услуги, правовая коллизия - устранена
Сегодня 07:56    62
Пошлины на импорт топлива приведут к потере 13 млрд грн, — Укрметаллургпром и ФМУ
Сегодня 06:51    71
Некоторые украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал 22 ТВ-каналов (список, тарифы)
30.01.2020 10:34    289
Заходи протидії коронавірусу: в Одеському порту не будуть встановлювати стаціонарний тепловізор
30.01.2020 10:22    103
Українські аграрії отримали за рік на 43% менше прибутків
30.01.2020 10:11    111
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 