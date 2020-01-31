Антонов закупив українське бортове обладнання для Ан-178

Державне підприємство «Антонов» придбало бортову інтегровану апаратуру навігації та посадки та інше обладнання для установки на літак Ан-178 на загальну суму 1 млн 735 гривень.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Згідно з оприлюдненим звітом про укладення 24 січня 2020 договору №301/19 від 23 грудня 2019, ДП «Антонов» придбало в «Українського науково-дослідного інституту радіоапаратури» (УкрНІІРА, Київ) два комплекти бортової інтегрованої апаратури навігації та посадки КУРС-93М по 514 тис. грн за комплект (ціна вказана без ПДВ), а також реєстратор твердотільний звукової інформації ОРТ за 417 тис. грн (ціна вказана без ПДВ), які призначені для установки на літак Ан-178.

Нагадаємо, раніше ДП «Антонов» замовило проведення дослідно-конструкторської роботи та виготовлення компонентів для літака Ан-178 у Харківського агрегатного конструкторського бюро.

Источник: uprom.info

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