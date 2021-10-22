Апелляция не прошла: суд обязал харьковский коксохим заплатить штраф

Харьковский коксохим заплатит государству почти три с половиной миллиона гривен – 19 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу коксового завода и обязал предприятие уплатить штраф за загрязнение окружающей среды.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области выиграла суд по делу против коксового завода «Новомет» о нарушении природоохранного законодательства.

Предприятие выплатит 3 475 649,79 гривны за загрязнение окружающей среды. Такое решение 3 июня 2021 года принял Хозяйственный суд Харьковской области. Представители предприятия опротестовали решение суда в Восточном апелляционном суде. 19 октября суд отказал в удовлетворении апелляции, и решение суда первой инстанции вступило в силу.

По материалам: vecherniy.kharkov.ua

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