Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:50
Просмотров: 90

Апелляция не прошла: суд обязал харьковский коксохим заплатить штраф

Апелляция не прошла: суд обязал харьковский коксохим заплатить штраф

Харьковский коксохим заплатит государству почти три с половиной миллиона гривен – 19 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу коксового завода и обязал предприятие уплатить штраф за загрязнение окружающей среды.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области выиграла суд по делу против коксового завода «Новомет» о нарушении природоохранного законодательства.

Предприятие выплатит 3 475 649,79 гривны за загрязнение окружающей среды. Такое решение 3 июня 2021 года принял Хозяйственный суд Харьковской области. Представители предприятия опротестовали решение суда в Восточном апелляционном суде. 19 октября суд отказал в удовлетворении апелляции, и решение суда первой инстанции вступило в силу.

По материалам: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьков не пустили более десятка непривитых пассажиров “Укрзалізниці”
Сегодня 08:32    24
Економія на дітях: розкрито корупційну схему у Дергачівській громаді
Сегодня 08:05    54
Военный комиссар Харьковской области ушел в отставку
Сегодня 07:40    96
Госаудитслужба на Харьковщине за 9 месяцев нашла нарушений на 836 млн грн
Сегодня 07:16    69
На ближайшей к Харькову российской АЭС — авария
Сегодня 06:24    232
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    140
Октябрьские спектакли "одесского разлива"
21.10.2021 15:07    2289
На Харківщині триває роз’яснювальна робота: у громадському транспорті розміщено інформацію щодо переваг офіційного працевлаштування
21.10.2021 08:57    193
«Укрспецекспорт» відвантажив БМ «Оплот» американському замовнику
21.10.2021 08:30    215
За матеріалами СБУ суд покарав організаторів нелегальної торгівлі зброєю
21.10.2021 08:12    161
Загрузка...
 