Апелляционный суд отменил продажу Проминвестбанка

Суд удовлетворил соответствующий иск российской госкорпорации "ВЭБ.РФ"

Северный апелляционный хозяйственный суд 5 августа удовлетворил иск "ВЭБ.РФ" (российский Внешэкономбанк) к Министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ООО "Финансовая компания "Фортифай", признав недействительными результаты аукциона по продаже принадлежащих истцу 99,77% акций Проминвестбанка от 4 марта 2020 года, передает Finbalance.

Суд, соответственно, отменил решение Хозсуда Киева от 11 февраля 2021 года, которым в удовлетворении данного иска российской госкорпорации было отказано.

Аукцион, победителем которого была признана финкомпания "Фортифай", проводился в рамках исполнительного производства по взысканию рядом компаний, связанных с группой "Приват", компенсации от России на 169,8 млн долларов (на основании признанного украинскими судами решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года) за недвижимость, отобранную в Крыму после его оккупации и аннексии.

Суд удовлетворил иск "ВЭБ.РФ" на основании того, что уценка акций ПИБ на 25% была проведена 20 сентября 2019 года вопреки постановлению Верховного суда от 16 сентября 2019 года, а потому, согласно выводам суда, продажа акций банка на торгах 4 марта 2020 года была осуществлена ​​по заниженной цене.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства обращения потенциальных покупателей с предварительным согласованием в Национальный банк Украины на приобретение существенного участия в банке, что свидетельствует о нарушении порядка такой покупки.

Также суд обязал Минюст вернуть "Фортифай" 268,7 млн, которые финкомпания уплатила за 99,77% акций Проминвестбанка.

Напомним, что в феврале НБУ отказал бизнесмену Сергею Тигипко в согласовании опосредованного приобретения 99,77% акций Проминвестбанка через покупку компании "Фортифай". При этом в октябре 2020 года Антимонопольный комитет одобрил покупку ПИБа компанией Тигипко Luregio Limited (Кипр) через покупку "Фортифай". Тигипко собирался все равно вывести этот банк с рынка, но сконцентрировать при этом его рабочие активы в своем ТАСкомбанке.

Отметим, что в августе 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ и Украиной об экспроприации ее дочернего Проминвестбанка запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

14 августа 2019 года Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск ПИБа к фондовой бирже ПФТС о признании противоправным и прекращении аукциона. При этом ранее, 31 июля 2019 года, Печерский райсуд Киева запретил продажу акций ПИБа.

В сентябре 2020 года Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление "ВЭБ.РФ" о том, что Украина в лице Министерства юстиции должна остановить принудительную продажу акций ПИБа и не совершать любые эквивалентные действия в их отношении.

Источник: delo.ua

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