Apple может отказаться от Itunes - СМИ

В понедельник, 3 июня, в Калифорнии состоится всемирная конференция разработчиков на платформе Apple - Worldwide Developers Conference, где гендиректор компании Тим Кук и другие руководители представят доклады об обновлении операционных систем и новый подход компании к приложениям.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, в новой концепции Apple основной задачей станет сделать чтобы устройства компании стали более автономными. Например, Apple Watch должны стать более независимыми от iPhone и iPad.

Также, источники агентства рассказали, что в компании планируют запустить три новых программы для Mac - Music, TV и Podcasts. Они должны будут заменить медиаплеер iTunes, который выполняет все эти функции в течение 20 лет.

Это должно стать новой стратегией компании по медиа-приложениям на iPhone и iPad.

Источник: prm.ua

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