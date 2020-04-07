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Apple наладила производство защитных масок для медработников и уже отгрузила более 20 млн штук

Apple наладила производство защитных масок для медработников и уже отгрузила более 20 млн штук

Не так давно Apple запустила специальный сайт и приложение с тестами и рекомендациями о коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный совместно с американским CDC. Теперь же стало известно о следующей инициативе знаменитого американского производителя в рамках борьбы с пандемией — компания наладила производство защитных масок для медработников и планирует выпускать еженедельно до 1 млн штук. Об этом в коротком видеообращении на своей страничке рассказал глава Apple Тим Кук.

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Как сообщается, Apple производит маски в США и Китае. К настоящему моменту Apple уже отгрузила более 20 млн медицинских масок по всему миру через свою цепочку поставок. Сейчас компания ведет переговоры с правительствами разных стран, чтобы все, кто остро нуждается в защитных масках, их получили в кратчайшие сроки.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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