Apple намагається повернути працівників в офіс

Apple Inc. встановила 5 вересня крайній термін для корпоративних співробітників бути в офісі принаймні три дні на тиждень, відзначаючи свою останню спробу повернутися після того, як спалахи COVID-19 кілька разів відкладали її плани.

Компанія вимагатиме від співробітників працювати з офісу по вівторках, четвергах і звичайний третій день, який визначатиметься окремими командами. Це зміна початкового плану Apple, який передбачав особисту роботу по понеділках, вівторках і четвергах. Компанія повідомила співробітників про новий підхід у понеділок.

Технічний гігант із Купертіно, штат Каліфорнія, працює над тим, щоб повернути своїх співробітників в офіс принаймні з червня 2021 року, коли він вперше оголосив про триденну політику . Але спалахи вірусів змусили компанію відсунути терміни, залишивши працівників працювати два дні на тиждень. Нова політика спочатку почне діяти в Силіконовій долині, а потім пошириться на інші офіси.

Apple вносить інші зміни щодо COVID-19. Нова політика з’явилася через кілька тижнів після того, як компанія відмовилася від використання масок у зонах загального користування в офісах. Apple скасувала таку вимогу на окремих столах кілька місяців тому.

У червні компанія також провела особисту зустріч у своєму кампусі, щоб переглянути презентацію конференції розробників. Це стало першим з 2019 року і свідчить про те, що Apple наближається до нормальної роботи.

В окрузі Санта-Клара, де розташовано багато головних офісів Apple, семиденні середні показники випадків і щоденна кількість нових випадків COVID знизилися з липня, але вони все ще набагато вищі, ніж до спалаху Omicron на початку 2022 року. Тим не менш, Центри США з Минулого тижня відділ контролю та профілактики захворювань пом’якшив свої рекомендації щодо COVID-19.

Bloomberg News повідомляє, що виробник iPhone був однією з найсуворіших технологічних компаній, коли справа доходить до повернення співробітників в офіс, що дратує деяких співробітників. Microsoft Corp., Amazon .com Inc., Alphabet Inc. Google та інші в останні місяці стали більш відкритими для віддаленої роботи.

Це напружений час для Apple. Компанія готується до події у вересні, щоб анонсувати iPhone 14 і нові годинники. Він також готує оновлені комп’ютери Mac і iPad до запуску пізніше цього року.

