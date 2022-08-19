Apple переносить виробництво з Китаю до іншої країни

Виробництво годинників Apple Watch та ноутбуків MacBook уперше за всю історію компанії Apple буде перенесено з території Китаю. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Так, у В'єтнамі на фабриках Luxshare та Foxconn уже стартувало тестова збірка цих гаджетів. Відомо також, що в цій країні вже випускаються планшети iPad та навушники AirPods.

Цей крок викликаний бажанням керівництва Apple диверсифікувати процес виробництва за межами Піднебесної у зв'язку з торгівельною війною між КНР і США, що триває, а також проблемами з постачаннями через пандемію COVID-19.

«Роль Китаю як найважливішої фабрики у світі була поставлена під сумнів із початку торгової війни. Цьому також сприяла політика Китаю у сфері енергетики, а також суворі обмеження, пов'язані з коронавірусом. Усе це робить В'єтнам, що знаходиться недалеко від Китаю, ідеальним місцем для багатьох виробників електроніки, оскільки країна поступово розширює свою екосистему ланцюжка постачання», – пояснив старший аналітик Isaiah Research Едді Хан.

Джерело: lenta.ua

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