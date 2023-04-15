Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 67

Apple припинила використовувати вольфрам, тантал та золото від російських підприємств – росЗМІ

Apple припинила використовувати вольфрам, тантал та золото від російських підприємств – росЗМІ

Компанія Apple відмовилась від використання вольфраму, танталу та золота від російських підприємств. Про це повідомило російське видання "Коммерсант".

Видання запевняє, що Apple пішла на такий крок "за вимогою уряду США", посилаючись на фінансову звітність виробника за результатами 2022 року.

При цьому в звітності зазначається, що Apple продовжує отримувати вольфрам з заводу "Молірен" в Московській області. Крім цього, російські ЗМІ запевняють, що інший великий виробник електроніки, південнокорейська компанія Samsung, продовжує отримувати тантал, вольфрам та золото від російських компаній.

Однак компанії скоротили використання російських матеріалів після повномасштабного вторгнення в Україну. Експорт російської сировини впав більш ніж на 70%.

Джерело: tech.liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Учитель из Башкирии отомстил бывшим ученикам, которые называли его Гитлером, — нарисовал на их могилах свастики
Сегодня 09:37    44
Суд рф знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні
Сегодня 09:02    57
Харківщина. 13 квітня
Сегодня 08:47    78
"Кто написал четыре миллиона доносов"
Сегодня 08:38    102
У росіян в черговий раз щось сталося з обличчям і я зараз розповім чому
Сегодня 08:26    128
Харківська область: оперативна інформація⚡️ станом на 07:00 15 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:20    90
​Офіційно: після рішення ВАКС Мамая звільнили з посади мера Полтави
Сегодня 08:15    83
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    74
Українські військові знищили 133 одиниці російських комплексів РЕБ
Сегодня 08:09    80
ISW, 14 апреля
Сегодня 08:07    84
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 