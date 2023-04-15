Apple припинила використовувати вольфрам, тантал та золото від російських підприємств – росЗМІ

Компанія Apple відмовилась від використання вольфраму, танталу та золота від російських підприємств. Про це повідомило російське видання "Коммерсант".

Видання запевняє, що Apple пішла на такий крок "за вимогою уряду США", посилаючись на фінансову звітність виробника за результатами 2022 року.

При цьому в звітності зазначається, що Apple продовжує отримувати вольфрам з заводу "Молірен" в Московській області. Крім цього, російські ЗМІ запевняють, що інший великий виробник електроніки, південнокорейська компанія Samsung, продовжує отримувати тантал, вольфрам та золото від російських компаній.

Однак компанії скоротили використання російських матеріалів після повномасштабного вторгнення в Україну. Експорт російської сировини впав більш ніж на 70%.

Джерело: tech.liga.net

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