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Apple засветила беспроводную зарядку AirPower

Apple засветила беспроводную зарядку AirPower

В течение последних нескольких дней компания Apple представила ряд новых продуктов, выход которых пользователи ждали уже не один месяц. В частности, мы увидели новое поколение беспроводных наушников AirPods, новые версии бюджетных iPod mini и iPod Air, а также линейку iMac.

Еще один такой долгожданный продукт – беспроводная зарядка AirPower. Ее пока не представили, но устройство уже "засветилось" на странице австралийского сайта Apple, передает The Verge.

Кроме того, специалист по исходным кодам устройства Apple Гильермо Рембо, увидел упоминание о AirPower в соответствующей строке в исходном коде.

Почему Apple затягивает с AirPower? Компания решила разместить на одном устройстве сразу 23 катушки для зарядки устройств с Qi. При этом, в отличие от конкурентов, эти самые устройства можно будет ставить на коврик, а не только в определённые места.

Но из-за такого количества катушек устройство очень перегревалось. По слухам, это и была основная проблема AirPower.

Когда представят официально? На самом деле, продукт может появиться на официальном сайте в любой момент. Именно так купертиновцы представили ряд новинок этой недели – просто обновив информацию на сайте.

Хотя более логичным решением могло бы стать представление в рамках весенней презентации 25 марта. Тогда Apple обещает представить свой собственный видеостриминговый сервис.

AirPower

Вероятнее всего именно так выглядит AirPower

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Apple

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