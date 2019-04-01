Арабські Емірати інвестують $2 млрд у сонячну енергетику України
Арабське управління з інвестицій та розвитку (AIDA) та українська компанія STC Energy підписали угоду на суму $ 2 млрд на розвиток сонячних електростанцій в Україні.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Emirates news agency.
Відповідно до угоди, AIDA та STC Energy об’єднають свої зусилля для реалізації енергетичного проекту. Управління з інвестицій та розвитку (AIDA) підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні.
Угода також деталізує співпрацю в аграрному секторі. На церемонії підписання були присутні посол України в ОАЕ Юрій Полурез і державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу