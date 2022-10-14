Аренда офиса и налоги – как выбрать оптимальный вариант

Инвестиции в коммерческую недвижимость пользуются спросом. Это востребованный способ извлечения дохода. Важно разбираться с особенностями налогообложения финансово-хозяйственных операций, которые связаны с арендой объектов, находящихся в собственных физического или юридического лица. Есть конкретный перечень налогов. Если планируется аренда офиса, то налоговая уплата – необходимость.

Важно! Учитывайте, что есть общегосударственные и местные налоги и сборы. Первые – обязательные для уплаты на всей территории страны, если иное не оговорено в НКУ, а местные устанавливаются органами власти области или города, но также регулируются НКУ.

Особенности оплаты физлицам

Оплата налогов физическими лицами может выполняться по-разному с учетом ставок и сроков. Например, физлица отчисляют проводят отчисление НДФЛ и военного сбора от арендной суммы. Ставки составляют 18% и 1,5%, соответственно.

При этом, если физлицо сдает квартиру другому физическому лицу, то ответственность за уплату налогов лежит на арендодателе. Оплачивать необходимо один раз в квартал, но до 40 дней до его окончания. В конце года обязательно подается налоговая декларация.

Если же сдается компании или предпринимателю, то по закону они выступают «налоговым агентом» и вся ответственность лежит на них. Но при этом в ежемесячном платеже есть риск не увидеть сумму налога с аренды. В правах арендатора удержать ее для перечисления государству. Чтобы предотвратить подобные ситуации, нужно всегда заранее договариваться о том, какая сумма будет поступать «на руки» арендодателю.

Тонкости оплаты ФОП на общей системе налогообложения

Для физлиц-предпринимателей аренда офиса в Украине возможна только для представителей 2 и 3 группы, но с ограничениями. В частности, помещение, которое планируется сдать, не должно превышать 400 кв. м по площади, а также с учетом выбранной группы могут быть ограничения по контрагентам. Например, для ФОП 2 группы сдача офисного пространства возможна только для физлиц-резидентов или ФОП, оплачиваемых единый налог. Для ФОП 3 подобного ограничения нет.

ФОП 2 группы платят ежемесячно фиксированную сумму налога, которая должна составлять 20% от минимальной заработной платы. А также дополнительно в украинскую казну оплачивается ЕСВ в сумме 22% минимальной зарплаты. ФОП на 3 группе по договору платят 5% от суммы ЕСВ. Те, кто н общей системе налогообложения, оплачивают 18% от прибыли и 1,5% военного сбора. В последнем случае нет ограничений по площади недвижимости, контрагентам, сумме граничного дохода.

Важно! ФОП 2 группы оплачивает недвижимость, сдаваемую в аренду, постоянно, то есть независимо от того, сдается ли она в текущий момент или простаивает. Оплата проводится или авансом за месяц, но до 20 числа текущего, или за весь год, то есть авансом. Вся информация подается в налоговой декларации и отчету по ЕСВ. В случае сдачи объекта компании на общей системе налогообложения или нерезиденту, то придется уплатить штраф.

В случае ФОП 3 группы они обязаны раз в квартал проводить уплату налогов и ЕСВ. А также от них требуется подача отчетов в налоговую чаще, чем у тех, кто на другой системе налогообложения. Если сравнить оплачиваемые суммы, то наиболее выгодные они у ФОП 3 группы.

Лучше всего заранее выбирать подходящую систему налогообложения и своевременно уплачивать налоги. Информация о «негласных» сделках может дойти до соответствующих органов, что приведет к штрафам и другим проблемам.