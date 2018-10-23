Арестованное судно "Норд" выставили на аукцион

Национальное агентство по возврату активов (АРМА) передало на продажу арестованное рыболовецкое судно "Норд", которое было задержано весной за нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщило госпредприятие "СЕТАМ", которое занимается продажей.

Судно было построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область). Длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м.

Аукцион состоится 7 ноября. Стартовая стоимость судна - 1,63 млн гривен.

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально "отжато" Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство, и передано Агентству по розыску и менеджменту активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества, пока продолжается исполнительное производство, стало понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и ждать решения суда", - объяснил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Напомним, капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 30 августа Горбенко был уведомлен о завершении досудебного расследования.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 Кодекс Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

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