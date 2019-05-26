Архітектор здобув премію Artspace за проект енергоефективного дитсадка в Обухівці
Архітектор Олексій Валентиров здобув престижну премію на всеукраїнському конкурсі дизайну інтер’єрів житлових і громадських приміщень Artspace за проект енергоефективного дитячого садка зведеного нещодавно в Обухівці.
Роботи українських архітекторів та дизайнерів збирали починаючи з вересня минулого року.
«Будівля зорієнтована по сонцю - головний фасад дивиться на південь, а на даху встановлені сонячні панелі, - розповів Олексій Валентиров. – Завдяки сонячній енергії ми донагріваємо будівлю взимку».
"Наш дитячий садок відрізняється сучасною архітектурою, плануванням, багато уваги приділено питанням енергозбереження, - говорить архітектор. - Заклад також має власну котельню на альтернативному паливі, що дозволяє значно економити на опаленні».
Міжнародне жюрі гідно оцінило нашу роботу та віддало нам першу премію, зазначає Олексій Валентиров.
У боротьбі за премію взяли участь десятки спеціалістів. Найкращі роботи відбирало спочатку експертне, а потім європейське журі.
Садочок у Обухівці відкрили восени 2018 року, заклад розрахований на виховання 115 дітей.
Источник: elektrovesti.net