Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

Армія Сполучених Штатів Америки замовила українські вантажівки марки КрАЗ виробництва Кременчуцького автомобілебудівного заводу.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Українська компанія «АвтоКрАЗ» отримала 3-річний контракт на постачання армії США КрАЗ 4×4 для важких транспортних засобів та запчастини до них.

У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та палива.

Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, очевидно, що цей визначальний контракт представляє волю США підтримати Україну в протистоянні російській агресії, що триває з 2014 року та окрім військових втрат наша держава несе й економічні через втрату кооперації та ринків збуту продукції.

Придбані машини, з великою ймовірністю, не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації об’єднаних націй (ООН) де традиційно використовуються вантажні автомобілі виробництва компанії АвтоКрАЗ.

Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ «АвтоКрАЗ») – українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області.

Початок виробництва вантажних автомобілів на підприємстві розпочався у 1958 році. З того часу колективом підприємства виготовлено понад 800 тисяч вантажних автомобілів.

9-ти кубова автоцистерна на шасі КрАЗ Фото: АвтоКрАЗ

Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.

Серед них — самоскиди, сідлові тягачі, бортові автомобілі, лісовози, автомобільні шасі для установки спеціального устаткування, причепи.

В даний час підприємство знаходиться у власності фінансової групи «Фінанси та кредит», бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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