Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 12

Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

Армія Сполучених Штатів Америки замовила українські вантажівки марки КрАЗ виробництва Кременчуцького автомобілебудівного заводу.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Українська компанія «АвтоКрАЗ» отримала 3-річний контракт на постачання армії США КрАЗ 4×4 для важких транспортних засобів та запчастини до них.

У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та палива.

Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, очевидно, що цей визначальний контракт представляє волю США підтримати Україну в протистоянні російській агресії, що триває з 2014 року та окрім військових втрат наша держава несе й економічні через втрату кооперації та ринків збуту продукції.

Придбані машини, з великою ймовірністю, не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації об’єднаних націй (ООН) де традиційно використовуються вантажні автомобілі виробництва компанії АвтоКрАЗ.

Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ «АвтоКрАЗ») – українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області.

Початок виробництва вантажних автомобілів на підприємстві розпочався у 1958 році. З того часу колективом підприємства виготовлено понад 800 тисяч вантажних автомобілів.

Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

9-ти кубова автоцистерна на шасі КрАЗ Фото: АвтоКрАЗ

Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.

Серед них — самоскиди, сідлові тягачі, бортові автомобілі, лісовози, автомобільні шасі для установки спеціального устаткування, причепи.

Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ

В даний час підприємство знаходиться у власності фінансової групи «Фінанси та кредит», бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о сбитии Ил-76 в Луганске
Сегодня 07:02    45
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 травня 2021 року
Сегодня 06:41    54
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    95
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    130
В Україні запрацюють європейські гігієнічні вимоги до виробництва та обігу мінеральних та джерельних вод
21.05.2021 10:03    200
Мінфін: Загальний обсяг проектів Європейського інвестиційного банку в Україні склав більше 7,5 млрд євро
21.05.2021 09:39    179
Маск рассказал, что будет делать с биткоинами
21.05.2021 09:28    269
Мінцифра робить інструменти електронної демократії доступними для всіх
21.05.2021 09:17    182
Фюзеляж першого АН-178 для Міноборони України виготовлено достроково
21.05.2021 08:20    210
Дистанційка у смартфоні: Всеукраїнська школа онлайн запускає мобільний застосунок
21.05.2021 07:16    210
Загрузка...
 