Автоваз возобновил производство и выпустил консервную банку

Итак, вот оно автозамещение на россии. автоваз сегодня возобновил производство и выпустил консервную банку.

О чем речь. Будут выпускаться «упрощенные автомобили Лада Гранта в единственной комплектации Classic» . Из комплектации исключены АБС, подушка безопасности водителя и система ГЛОНАСС. В перечне остались электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники (про задние там и не слышали), центральный замок, 14-дюймовые стальные колеса с колпаками.

Еще одно достижение - "окрашенные в цвет кузова молдинги дверей (прежде все это полагалось «старшим» исполнениям)". Движок 1,6 л, «механика» (автомат? Нет, не слышали). Что еще интересно? Понижен класс топлива – до войны это было Евро-5, теперь Евро-2.

А шо такое?

(https://autoreview.ru/news/avtovaz-nachal-proizvodstvo-uproschennoy-granty)

Источник: https://t.me/blacklampa/6286

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