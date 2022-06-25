Автівки працюють у надважких умовах: специфіка роботи СТО під час війни

Волонтерський бус заїжджає на ремонт – обірвало приводнИй рЕмінь. Автівка, кажуть майстрИ, бойова та в непоганому стані – Мерседес робить на совість.

Мы видим здесь от осколочков, хлопцы заклеили. Где-то тут они немножко не вписались в поворот. А так, в принципе, машина хорошая, ездит, служит.

Проте умови експлуатації зараз важкі, як то кажуть, на межі можливостей. Тому й треба зробити ще діагностику ходової.

Оборвало ремень прямо на АЗС, сейчас будем его менять. Вчера заказали, сегодня надо разобрать и поменять. Так, тут мені ще не подобається, якість провода, вони тут не повинні бути. Зараз ми їх дістанем. Запускай!

Колишні однокурсники працюють рАзом практично вiд початку війни. Гараж, де зараз здебільшого ремонтують автівки волонтерів та військових, знаходиться не в дуже спокійному районі Харкова. Приватна СТО належить Віталію. Його спеціалізація – кузовнИй ремонт, раніше займався й ходовою частиною, й ремонтом двигуна. Тому військовим автівкам тут можуть надати будь-яку допомогу. Віталій згадує – перші два тижні СТО служила його родині укриттям. Разом з матір’ю, дядьком та дівчиною Віталій переховувався в ремонтній ямі.

Віталій, власник СТО

А когда начали летать самолеты, я решил накрыть яму досками понад стенами, повесить покрывало, поставить лапки. Был и аккумулятор, и аварийный свет, и огнетушитель. Все, что нужно было. Девушка у меня с Донбасса, она всю эту ситуацию мониторила и заранее знала, что будет что-то конкретное. У нас уже были собраны тревожный чемодан, рюкзаки, документы. И в 4 или полпятого, когда начали стрелять, сели в машину, до метро доехали.

Проте з міста не поїхали. А за два тижні СТО вже відновила роботу, невдовзі – й у воєнному форматі.

Віталій, власник СТО

На вторую неделю я сначала начал свою машину делать , потом кто-то подъезжал из волонтеров. В Харькове очень много людей друг другу помогают. Ездили и на Северную Салтовку, там в ужасных условиях машины эксплуатируют, нужно было их чинить. Кто-то ездил за продуктами в Полтаву – пробег большой, а машины старенькие, приезжали чиниться.

За роботу з військових та волонтерів тут гроші не беруть. Треба тільки запчастини, які дістають як можуть.

Артем, майстер СТО

Были и такие, что без лобового стекла, у нас было рено, были и осколки, были и от пулевых. Такого хватает в принципе и сейчас. Получается, такая ситуация была: хлопец приехал, а у него тормоза потекли. Сделали тормоза и начали обстрел Барабашово. И он говорит – надо что-то делать. Та а что тут делать – надо делать и все нормально. Знаете, когда поездишь по Салтовке – с одной стороны серая зона, а с этой стороны наши стоят. И ты везешь пацанам ту же еду и всякие штучки интересные. И как-то с этим смиряешься и нормально. Ты едешь – вначале прилет, уезжаешь – через 5 минут прилетает. Смиряешься с этим и все нормально. Главное не падать духом.

За три місяці через руки автомайстрів проходили автівки у дуже різному стані. Доводилося й працювати під обстрілами.

Артем, майстер СТО

Наверное, здесь пока что мы нужны больше. Как только мы поймем, что мы нужнее там, пацанам – будем идти дальше.

Артем каже – поки допомагає українським захисникам, ремонтуючи автівки. Але, якщо виникне потреба, готовий й сам стати до лав захисникiв зі зброєю у руках.





Агентство Телевидения Новости