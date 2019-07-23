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Аудиторами ДФС донараховано порушникам законодавства 20,3 млрд гривень

Аудиторами ДФС донараховано порушникам законодавства 20,3 млрд гривень

У січні – червні 2019 року підрозділами аудиту було проведено 2,4 тис. планових перевірок платників податків, 6,5 тис. позапланових перевірок та 1,7 тис. зустрічних звірок.

Зокрема, проведено 112 перевірок фінансових установ з відокремленими підрозділами, за результатами яких донараховано 455,5 млн гривень.

За результатами контролю за дотриманням вимог валютного законодавства донараховано пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на загальну суму 300,1 млн грн, а також податку на прибуток з іноземних юридичних осіб на загальну суму 204,9 млн гривень.

На виконання ухвал суду (у т.ч. отриманих у минулому році) проведено 29 документальних перевірок, донараховано грошових зобов’язань на суму 111,0 млн грн. Крім того, на виконання інших доручень правоохоронних органів, які надаються під час розслідування кримінальних проваджень, проведено 411 документальних перевірок та донараховано 313,6 млн гривень.

Проведено 456 документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, донараховано 489,1 млн грн грошових зобов’язань.

У цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 20,3 млрд грн, з яких узгоджено 6,6 млрд грн (у т.ч. основного платежу з податку на прибуток – 1 767,3 млн грн, ПДВ – 1 895,3 млн гривень).

Реальний вклад підрозділів аудиту по забезпеченню надходжень до бюджету склав 5 351 млн грн: забезпечено надходжень грошовими коштами на 1 789 млн грн, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 16 736 млн грн, що упередило несплату податку у майбутньому на 3 013 млн грн, зменшено залишки від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду на 549 млн гривень.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дфс, налоги

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