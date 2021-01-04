Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

Одному «деду Морозу» в отдельно взятой стране окончательно испортили Новый год. 31 декабря начались коммерческие поставки газа в Европу из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу, который является «притоком» Трансанатолийского трубопровода (TANAP), пишет Telegram-канал Противітру.

Поставки азербайджанского газа в Европу одобрены Брюсселем в 2016 году, рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 млрд м3 – 8 млрд м3 газа в Италию и 2 млрд м3 для Греции и Болгарии, остальное — для соседей.

В перспективе его пропускная способность будет увеличена вдвое.

Данный газопровод был «красной тряпкой» для российского «Газпрома». Начало его эксплуатации означал конец политики энергетического шантажа Кремля, наряду с остановкой Nord Stream 2. Для того, чтобы предотвратить его ввод в эксплуатацию, Москва предприняла крупнейшую в последнее время военно-политическую авантюру – военное наступление в направление TAP марионеточной армии, армянских военных.

В итоге Баку при поддержке Антальи отразил нападение и даже отвоевал большую часть оккупированной Нагорно-Карабахской республики.

Ереван, по сути с подачи «старшего брата» потерпел крупнейшее поражение в военном, территориальном и идеологическом плане. За это послушание он расплачивается крупнейшим протестным движением внутри страны и запросом на смену руководства республики.

Что касается России, она фактически теряет Южный газовый коридор в Европу, пишут авторы канала, отмечая, что Миллер — Путин получили заслуженное.

Власти Турции приняли решение об остановке российского газопровода «Турецкий поток». Впервые c начала 2000х может сложиться ситуация, когда «Газпром» не поставит Турции ни одного кубометра топлива. Об этом сообщает издание Finanz.ru.

Прокачка по трубопроводу «Турецкий поток» будет остановлена 27 июля. Газопровод, стоивший 7 млрд долларов, встанет на две недели — до 10 августа. Официальная причина — ремонтные работы, которые проводит государственная турецкая компания Botas.

Месяц назад «Турецкий поток» уже останавливали на плановое обслуживание, которое продолжалось с 23 по 29 июня. Тогда инициатором остановки был «Газпром», а на этот раз она состоится по инициативе турецкой стороны.

В результате «Газпром» может остаться в принципе без работающих трубопроводов в Турцию. В мае компания остановила прокачку по построенному в начале 2000х «Голубому потоку». Причиной также назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель.

С тех пор прошло уже больше двух двух месяцев, но труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стоит пустой, сообщили Reuters источники в российской и турецкой газовой отрасли.

Проблема — в отсутствии спроса. По итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями 2-летней давности.

В результате Россия вылетела с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов.

Российский газ Турция заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы падали до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Июньский отскок до 72 долларов не продержался долго, и в июле котировки снова покатались вниз.

На конец прошлой недели на голландской площадке TTF газ с поставкой «на день вперед» подешевел до 67 долларов за тысячу кубов. «Газпром» пытается продавать газ дороже, используя контракты с большой отсрочкой поставки — на предстоящую зиму или следующий год.

Но удержать экспортные цены в зоне безубыточности не удается: по итогам июня в среднем тысяча кубометров топлива из России уходила в Европу по 94 доллара, что ниже точки рентабельности «Газпрома», которую Fitch оценивает в 105 долларов.

Импорт СПГ в Турцию взлетел на 300%. Крупнейшими поставщиками стали Катар (786 млн кубометров) и США (370 млн), а остаток был закуплен в Алжире, Нигерии, Камеруне и Египте.

Газ «Газпрома» оказался неконкурентоспособен по цене. Как пишет Daily Sabah, с 1 апреля Турция должна платить 228 долларов за тысячу кубометров, что почти в 4 раза выше спотовых котировок. По данным ЦБ РФ, во втором квартале экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти втрое и стали минимальными с 2002 года — 3,5 млрд долларов.

Источник: sprotyv.info

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