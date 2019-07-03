Азербайджан запускает убийцу “Турецкого потока”

Азербайджан запускает газопровод, который делает бессмысленным российский “Турецкий поток”, но и повышает риски для Баку попасть под прицел Кремля.

Итак, в то время как Россия продолжает прокладку газопровода “Турецкий поток”, сметы на который выросли уже до $7 млрд, а перспективы из-за санкций и энергетического пакета ЕС призрачны, Азербайджан завершил тестовую прогонку Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и готов поставлять “голубое золото” в Турцию и Европу.

Причем TANAP можно смело называть “убийцей” “Турецкого потока” (далее просто ТП) и вот почему.

Во-первых, этот трубопровод будет поставлять природный газ в Европу с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, запасы которого оцениваются в 1,2 триллиона м³.

Во-вторых, хотя первоначальный пропускной объем трубопровода составляет 16 млрд м³, с ориентиром на поставку 10 млрд м³ для клиентов в ЕС и 6 млрд м³ для Турции, данный проект имеет перспективы развития. Перспективы с выводом на мощность до 23 млрд м³ в год к 2023 и 31 млрд м³ к 2026-му.

Более того, при подключении к сети Туркменистана рассматривается вариант увеличения мощности, в долгосрочной, но перспективе, до 60 млрд м³.

И в третьих, при наличии такого поставщика и с учетом экспансии СПГ США на рынок ЕС, закупка российского газа, так или иначе, но уменьшится в разы. В частности, Турция уже за I-й квартал 2019 года поставила антирекорд с 2010 года по закупкам российского газа. Так, Анкара за указанный период приобрела всего 4,4 млрд м³, что в 2 раза меньше показателя I квартала 2018 года и вообще является худшим показателем за последние 8 лет.

А потому, судьба и целесообразность прокладки ТП, а тем более мечты о некоем ТП-2, вызывают сомнения. Особенно при наличии столь серьезного конкурента в лице TANAP, который более полувека сможет снабжать Европу природным газам, только лишь благодаря одному потенциалу месторождения Шах-Дениз.

С другой стороны, следует понимать, что Россия крайне болезненно воспринимает конкуренцию на энергетическом рынке. С учетом же того, что Азербайджан находится в регионе потенциально не стабильном и конфликтом, не исключено, что в Кремле попытаются изменить складывающуюся обстановку в свою пользу. И это настораживает, поскольку может оказаться маркером будущего сценария по дестабилизации региона.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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