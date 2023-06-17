Банк стран BRICS превратился в зомби, оставшись без долларов из-за войны в Украине

Новый банк развития (NDB) был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР не только для финансирования проектов с участием стран BRICS, но и чтобы снизить их зависимость от долларового фондирования. Восемь лет спустя банку не хватает как раз того, от чего он пытался уйти – долларов.

Они нужны на погашение взятых ранее кредитов, но инвесторы не горят желанием ссужать деньги организации, 20% которой принадлежит стране, развязавшей кровавую войну в Европе. «Безграничное партнерство», которое пообещал ей Китай (еще 20% в капитале банка), тоже сыграло отрицательную роль.

Сами страны-основатели, выделившие ему в 2015 г. $10 млрд, не горят желанием предоставлять дополнительные средства. У России их нет, Китай в последние годы испытывает экономические проблемы. NDB быстро наращивал кредитный портфель – с $1 млрд в 2017 г. до $30 млрд на начало прошлого года, но после начала войны в Украине его кредитная деятельность почти остановилась.

Фактически, NDB борется за выживание, превращаясь в зомби-банк, пишет The Wall Street Journal.

Согласно отчетности NDB, выданные кредиты за вычетом резервов на покрытие убытков составили на конец 2021 г. $14 млрд. С тех пор эта сумма (поквартальные данные) колеблется в диапазоне от $13,89 млрд до $14,54 млрд. Вскоре после вторжения России банк заморозил выдачу ей новых кредитов, стремясь показать инвесторам, что следует западным санкциям.

А показать им это было необходимо. Хотя часть средств на развитие бизнеса NDB привлекал за счет размещения облигаций в юанях, две трети составляло долларовое фондирование. В том числе потому, что китайский рынок капитала был для него мал – работать надо было на международном, где бал правит доллар.

Несмотря на усилия NDB, поток средств после начала войны иссяк. В июле 2022 г. агентство Fitch Ratings снизило его кредитный рейтинг, указав на сложности с доступом к рынку долларовых облигаций. Инвестбанкиры объяснили банку, что стоимость фондирования вырастет более чем в четыре раза по сравнению с уровнем до российского вторжения, рассказали WSJ люди, знакомые с ситуацией.

В результате NDB был вынужден несколько раз отложить размещение долларовых бондов. Когда же все-таки удалось сделать это в апреле 2023 г., выпустив бумаги на $1,25 млрд, их доходность оказалась почти в пять раз выше доходности предыдущего, довоенного выпуска. «Помогло» и то, что за прошедшее время процентные ставки в мире в целом поднялись в результате борьбы центробанков с инфляцией. Но все равно такой резкий рост стоимости заемного капитала нехарактерен для банков развития. Они считаются весьма устойчивыми заемщиками, так как их поддерживает пул стран-членов.

Доходность последних бондов NDB при размещении составила 5,14%, тогда как, например, у Азиатского банка развития – 3,81%, а у Всемирного банка – 3,54%. «Неспособность банка выйти на рынки капитала – серьезные повод для беспокойства, такую проблему так сразу не решишь», – говорит Лусиана Асиолу, старший исследователь в бразильском Институте прикладной экономики.

Из-за роста стоимости фондирования NDB вдвое увеличил премию по кредитам, которые он предлагает своим членам.

Чтобы привлечь дополнительные средства, банк ведет переговоры с Саудовской Аравией, Аргентиной и Гондурасом, предлагая им войти в капитал, но те пока не проявляют никакой заинтересованности, говорят источники WSJ. В такой ситуации NDB может оставаться в полузамороженном состоянии до 2025 г., когда председательство перейдет от Бразилии к России. Та может отменить мораторий на кредитование самой себя; правда, это не поможет привлечь столь необходимые банку доллары.

Джерело: nigroll.com

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