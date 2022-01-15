Банки закрили 450 відділень за рік – НБУ

В Україні у 2021 році банки закрили 449 відділень; станом на 1 січня цього року залишилося 6 685 відділень.

Про це свідчать дані НБУ.

Найбільше у 2021 році закрили відділень:

Ощадбанк – 235 відділень (станом на 1 січня у банку залишаються діючими 1 602 відділення);

Приватбанк - 220 (залишилось 1 497 відділень);

Укрсиббанк - 21 відділення (залишилося 251 відділення).

Нагадуємо:

У 2020 році банки закрили 868 відділень, станом на 1 січня 2021 року залишалось 7 134 відділення.

Источник: epravda.com.ua

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