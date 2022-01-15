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Банки закрили 450 відділень за рік – НБУ
В Україні у 2021 році банки закрили 449 відділень; станом на 1 січня цього року залишилося 6 685 відділень.
Про це свідчать дані НБУ.
Найбільше у 2021 році закрили відділень:
Ощадбанк – 235 відділень (станом на 1 січня у банку залишаються діючими 1 602 відділення);
Приватбанк - 220 (залишилось 1 497 відділень);
Укрсиббанк - 21 відділення (залишилося 251 відділення).
Нагадуємо:
У 2020 році банки закрили 868 відділень, станом на 1 січня 2021 року залишалось 7 134 відділення.
Источник: epravda.com.ua
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