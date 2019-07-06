Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 69

Банковский кризис РФ подогревают проблемные кредиты на триллионы рублей

Банковский кризис РФ подогревают проблемные кредиты на триллионы рублей

В России объем невозвратных кредитов превысил 10 триллионов рублей, став худшим, нежели в кризисном 2009-м.

И грех не вспомнить про банковский кризис в РФ, тем более что вчера международное рейтинговое агентство S&P опубликовало интересное исследование относительно ситуации с кредитованием в России. Казалось бы, причем здесь банковский кризис к кредитованию, но обо всем по порядку.

Так, согласно данным S&P на сегодняшний день в РФ в активе проблемных кредитов, то есть, тех, что не возвращаются в течение 90 и более дней, находится сумма в 10,2 триллиона рублей. И это худший показатель в истории РФ, по невозвратным кредитам, нежели даже в кризисном 2009-м. Иными словами, население России сейчас находится в финансовом положении значительно худшем, чем даже в эпоху глобального экономического кризиса.

Выходит, санкции, как бы, вовсе не на пользу, ведь если наоборот, то зачем населению набирать столько кредитов и не иметь возможности их погашать?

Но, что самое главное, этот балласт, объемом уже более 10 триллионов рублей, необходимо погашать и компенсировать уже не населению, а государству. Ведь как не крути, а проблемы банков это проблемы Центробанка, а проблемы Центробанка, это проблемы всего населения России, с которого Центробанк и взыскивает на затыкание “чёрных дыр”.

К слову сказать, с 2013 года Центробанк на спасение банков РФ выделил 5,2 триллиона рублей. Правда, получается у него все равно “не очень”, ведь если на конец 2013 года в РФ работало 897 банков, то на начало 2019 их насчитывалось уже 440. И вправду, что триллионы, что банки – все уходит в “чёрную дыру”.

Собственно, вот такой фатальный замкнутый круг банковской системы РФ и её клиентов.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия вымирает без эмигрантов
05.07.2019 11:05    281
В Ленинградской области рабочие случайно пустили напряжение по школьному забору
05.07.2019 10:44    195
Трамп надавит “слабым” долларом на ЕС и Китай
05.07.2019 10:32    149
Запаморочення, головні болі та слабкість: адвокат Балуха розповіла про стан його здоров’я
05.07.2019 08:52    112
«Лошарик» мог проводить подготовку закладки ядерной бомбы с целью вызвать цунами
05.07.2019 08:33    481
Выжившему при крушении Sukhoi Superjet 100 пришлось дважды оплатить багаж, но «Аэрофлот» всё равно его потерял
04.07.2019 09:11    178
Российский «Лошарик» мог оставить Европу без Интернета
04.07.2019 08:12    336
На харьковский завод назначен директор
04.07.2019 06:20    636
В Україні вперше виростили перлини
03.07.2019 11:27    220
Кандидат в губернаторы Челябинской области требует запретить РПЦ, потому что она не использует букву «ё»
03.07.2019 10:08    134
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 