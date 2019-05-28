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Бастуют работники Лувра: названа причина

Бастуют работники Лувра: названа причина

Во Франции бастуют работники самого популярного художественного музея в мире – Лувра. В связи с этим музей был закрыт в понедельник, 27 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте музея.

В сообщении, опубликованном на странице музея говорится о том, что в связи с огромным количеством посетителей, часть персонала Лувра объявили забастовку. Речь идет о сотрудниках службы безопасности и ресепшена.

Администрация музе принесла свои извинения желающим посетить заведение и обязались возместить траты на билеты 27 мая.

Также сообщается, что вход в музей в ближайшие дни будет гарантирован только посетителям с билетами, приобретенными через официальный сайт Лувра.

Сами сотрудники Лувра указывают на "беспрецедентное ухудшение условий" для работников музея и его посетителей. Отметим, что в 2018 году заведение посетили более 10,2 млн человек, а численность персонала уменьшилась.

Источник: www.facenews.ua

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