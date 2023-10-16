Bayraktar TB3 з ракетами Kemantes і L-UMTAS готується до дебютного польоту

Baykar опублікувала у Facebook кадри з випробуваннями дрона Bayraktar TB3, який є носієм крилатих ракет Kemantes і протитанкових L-UMTAS. Безпілотник перевершує свого попередника за потужністю та смертоносністю.

Детально

У повідомленні Baykar зазначається, що не так давно ударний БПЛА був успішно випробуваний інженерами компанії на високій швидкості. Зараз вони зайняті підготовкою літального апарату до першого польоту.

Bayraktar TB3 спочатку розробляли як палубний безпілотник. Ударні дрони наступного покоління базуватимуться на флагмані Anadolu, універсальних десантних кораблях і авіаносцях. 10 жовтня Bayraktar TB3 здійснив свій перший “пробіг” ЗПС, проте відомо про це стало тільки 13 жовтня. За словами розробників, це було одне з останніх випробувань літального апарату перед дебютним польотом.

Вантажопідйомність Bayraktar TB3 становить 280 кг проти 150 кг у Bayraktar TB2. Безпілотник отримав складні крила. Кількість підвісів для озброєння збільшилася з чотирьох до шести.

Джерело: prostomob.com

Новости портала «Весь Харьков»