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Беларусь вернула почти полтысячи тонн загрязненной нефти в Россию

Беларусь вернула почти полтысячи тонн загрязненной нефти в Россию

Белорусский концерн "Белнефтехим" перекачал в Российскую Федерацию 450 тыс. тонн загрязненной нефти, попавшей в Беларусь по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Как сообщается, оператор магистрального нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" вытеснил некачественную нефть, которая содержала хлорорганику, в двух нитях трубопровода "Дружба" и вернул ее реверсом на территорию России.

"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, которая соответствует требованиям ГОСТ", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что Беларусь начала транспортировать в польском направлении чистую нефть. Так, вечером 8 июня на пограничной польской перекачивающей станции "Адамово" была получена чистая нефть.

Напомним, ранее в Польше назвали дату частичного восстановления транспортировки российской нефти. Восстановление транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" планировалось 10 июня. При этом компания "Транснефть" подтвердила готовность заплатить компенсацию за транспортировку загрязненной нефти.

Источник: prm.ua

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