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Белорус отсудил у магазина восемь копеек за платные пакетики

Белорус отсудил у магазина восемь копеек за платные пакетики

Житель Могилёва выиграл суд у компании «СаняМакс», владеющей магазином «Сентябрь» в Корме. По решению суда компания должна возместить белорусу стоимость платных пластиковых пакетов — это восемь копеек (около 2,5 российских рублей), а также выплатить ему 100 рублей в качестве возмещения морального ущерба, сообщает 6tv.by.

В августе житель Могилёва Алексей Павловский зашёл в магазин «Сентябрь» в Корме и купил там хлеб, молоко и булочки с маком. Изучив чек, мужчина увидел, что он также заплатил четыре копейки за пакеты, в которых находились хлеб и булочки. Мужчина потребовал вернуть ему деньги за упаковку, которая по закону должна быть бесплатной. Заведующая магазином ему отказала. Ситуация повторилась ещё раз, и мужчина обратился в суд.

Белорус просил возместить ему стоимость упаковки и выплатить 500 рублей в качестве возмещения морального вреда. Ответчик объяснял, что товар был упакован в платные пакеты. Соответствующее предупреждение якобы было в магазине, а бесплатные пакеты покупателям предлагали на кассе.

Суд счёл эти доводы недостойными и вынес решение в пользу могилёвца. Частную компанию «СаняМакс» обязали выплатить государству пошлину в размере 76,5 рубля.

Житель Читы в 2015 году отсудил у магазина 100 рублей за неправильную начинку в пирожках: вместо капусты там оказалась картошка.

Источник: 6tv.by

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