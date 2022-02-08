Бензин, дизтопливо и газ: почему взлетели цены и чего ждать водителям

За последние несколько недель стоимость горючего в Украине заметно выросла. С начала года бензин подорожал на 15 процентов, дизтопливо – на 17. Если в деньгах — это плюс 4, 6 за литр бензина и 5, 16 за литр ДТ.

«Лихорадит» и харьковские АЗС. Хотя цены здесь даже ниже среднеукраинских, подорожание уже пересекло отметку в 10 процентов. На дорожном трафике прыжок вверх пока не сказался, чего не скажешь о наполнении кошелька, говорят водители.

По состоянию на 8 февраля, средняя стоимость бензина А-95 премиум составила 35,90 за литр, 95-го – 33,45, 92-го – 32,48, а средний ценник на дизельное топливо – 32, 65.

Владимир, автомобилист

Заметно, как было 30, а теперь 35. Заметно сразу. Пенсионерам вообще нельзя жить. Кое-как иногда метро спасает, иногда общественный транспорт. Трудно

Валерий, автомобилист

Я пользуюсь дизелем. На мне так не сказалось. Немного подорожал, но не в тех промышленных объемах. Мне пока, я не скажу, что очень ударило, но неприятно. Любое удорожание цен неприятно

Значительно лучше на этом фоне чувствует автогаз – его средняя стоимость по Харьковской области составляет 18 гривен 87 копеек. Но это пока не заставляет водителей производить переоборудование автомобилей в газ. Некоторые сейчас прибегают к экономии – уменьшают количество поездок или иногда пользуются общественным транспортом.

Сергей, автомобилист

Во-первых, пересаживаться на газ – это дополнительные расходы. Во-вторых, это не простой процесс, установка оборудования, требование о соответствующей регистрации. То, что однозначно можно ответить – это, что ты хочешь сокращать пробеги. Даже рассчитываешь определенную логистику в своем движении. Потому что все это бьет по карману

Вячеслав, автомобилист

Многих заставит либо уменьшить количество поездок, либо вообще от них отказаться, о чем я тоже думаю, кстати. Газовое оборудование стоит, но в любом случае бензин я заправляю, и я не думаю, что газ еще долго продержится. Скорее всего вдогонку пойдет и газ потихоньку

Эксперты говорят, подтолкнул цены на горючее вверх ряд причин. Это и февральские расчеты Министерства экономики по предельным ценам на горючее. Согласно им, теперь цена «обычного бензина» не должна превышать 35 гривен 84 копейки за литр, обычное дизтопливо 35,30 за литр. Цены «вытекли» из других факторов:

Сергей Беренда, экономист

Це проблема глобального зростання цін на нафту і паливно-мастильні матеріали. Ми на це повпливати не можемо, тому маємо те що маємо. Друга причина сьогодення — це девальвація в зоні долара. І третя, на мою думку, причина — це девальвація нацвалюти. Усі ці речі в комплексі вони дають це підвищення, яке ми спостерігаємо на заправках

Экономист Сергей Беренда отмечает, что прогнозы неутешительные – газ и дизельное топливо в феврале продолжат дорожать. И в ближайшее время не будет удешевляться ни бензин, ни дизель.

Новые цены, в свою очередь, уже через месяц-два приведут к удорожанию не только тех товаров, в стоимость которых заложены транспортные расходы.

Сергей Беренда, экономист

Більше того, я думаю, що тут не тільки про транспорт можна говорити, а й про газ для комерційних компаній, які стикаються з підвищенням ціни. Відтак їх готова продукція також зросте в ціні і власне ці сировинні компанії або країни, які підвищили ціну, вони зазвичай є великими імпортерами готової продукції, вони отримають збільшення ціни на цю продукцію через місяць-два

По словам эксперта, пока в стране нет развитого рынка бензина и дизельного топлива, которое несколько тормозило бы влияние мировых тенденций, самое время серьезно задуматься об энергосберегающих технологиях.

Агентство Телевидения Новости