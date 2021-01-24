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Берни Сандерс выпустил свитшоты с мемом с инаугурации

Берни Сандерс выпустил свитшоты с мемом с инаугурации

Фото Берни Сандерса с инаугурации Джо Байдена разлетелось по Сети тысячами мемов. Сенатор решил воспользоваться популярностью и монетизировать славу.

Сенатор от штата Вермонт и бывший конкурент Джо Байдена по президентской гонке пришел на инаугурацию 46-го президента США перед Капитолием в повседневной куртке парке и вязаных варежках. Один из фотографов запечатлел сенатора, сидящего на стуле в задумчивой позе. Это фото в миг разлетелось в соцсетях и стало мемом.

Нарушение дресс-кода и выбор одежды Берни Сандерс объяснил здравым смыслов, заявив, что он предпочитает оставаться в тепле, а не быть модным: «В Вермонте мы одеваемся тепло — мы кое-что знаем о холоде, и нас не особо беспокоит мода. Мы хотим согреться, и это то, что я сделал», — сказал Сандерc в комментарии CBS News.

Сенатор решил извлечь пользу из столь неожданного успеха и капитализировать его. Фото, ставшее мемом он, нанес на мужские свитшоты и продает их на своей сайте за $45, сообщает NY Post.

Берни Сандерс выпустил свитшоты с мемом с инаугурации

«Куртка Vermont, перчатки Vermont, здравый смысл Vermont», — говорится в описании свитшота на его сайте. 100% выручки направляется в благотворительную компанию Meals on Wheels Vermont.

Источник: internetua.com

Фото: @berniesanders.com

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