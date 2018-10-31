Безлюдовский мясокомбинат нарушает антимонопольное законодательство
Территориальное управление Антимонопольного комитета Украины вынесло рекомендации ЧАО "Комплекс "Безлюдовский мясокомбинат".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
По их информации, мясокомбинат распространял "информацию, вводящую в заблуждение, путем передачи субъектом хозяйствования непосредственно неопределенному кругу лиц ложных сведений в результате выбранного способа их изложения, которые могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения товаров этого предприятия".
Подобные действия содержат признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного ст. 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".
Мясокомбинату предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушение и устранить причины возникновения этого нарушения, в том числе условия, которые ему способствуют.