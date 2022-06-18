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Билл Гейтс: NFT основаны на теории большого дурака

Билл Гейтс: NFT основаны на теории большого дурака

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс принял участие в конференции TechCrunch Sessions: Climate 2022. Миллиардер обсудил с редактором TechCrunch новый экономический кризис, криптовалюты и NFT, а также что необходимо делать, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Изменения климата

Автор книги «Как нам избежать климатической катастрофы» Билл Гейтс считает, что глобальное сообщество может решить проблемы климата. Он обратил внимание на страны, которые смогли минимизировать влияние COVID-19 на здоровье граждан, хотя ресурсов у них было меньше, чем у США.

Гейтс отметил значительный прогресс в технологической сфере, которого удалось добиться с 2015 года, — компании сконцентрировались на прикладных решениях, а не на максимизации доходов.

Экономический кризис

Гейтс сказал, что впервые в жизни видит, чтобы экономические условия менялись так быстро. По его мнению, это вносит серьезную неопределенность — неясно, как использовать капитал для изменений, необходимых ключевым отраслям экономики.

Гейтс привел в качестве примера обрабатывающую промышленность, которой на начальном этапе нужны инвестиции, а для быстрого масштабирования — топливо.

Криптовалюты и NFT

Билл Гейтс не фанат криптовалют и NFT. Миллиардер считает, что их популярность легко объяснить теорией большого дурака — переоцененные активы продолжают расти в цене, если есть достаточно желающих купить их.

Гейтс пошутил о популярной NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, заявив, что «дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир». Он также отметил, что не инвестирует в криптовалюты, поскольку привык к схеме, когда компания выпускает что-то конкретное.

Источник: mediavektor.org

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Темы: валюта, США

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