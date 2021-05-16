Бизнес заявил об обрушении покупательной способности россиян

В то время как власти отчитываются о выходе экономики из рецессии и бравируют несуществующим в реальности ростом доходов населения, малый бизнес продолжает единодушно жаловаться на отсутствие денег в кошельках у потребителей.

86% российских предпринимателей заявили о снижении покупательной способности своих клиентов за последний год, показало исследование «Пульс малого бизнеса», проведенное Альфа-банком.

В ходе опроса, в котором участвовали представители 3,2 тысячи компаний из 19 отраслей экономики, лишь 3% респонедтов заметили улучшение на стороне спроса по сравнению с пиком кризиса в июле прошлого года.

На снижение покупательной способности в своей отрасли пожаловались 76% опрошенных, причем наихудший показатель был зафиксирован в розничной торговле (те же 76%). По сравнению с июлем прошлого года ритейлеры не заметили никаких подвижек к лучшему.

84% предпринимателей назвали экономическую ситуацию в стране «тормозом» для ведения бизнеса, тогда как возможности в кризисе увидели лишь 11%.

61% бизнесменов заявили о падении прибыли, 57% — о снижении выручки, 43% пожаловались на уменьшение частоты покупок и количества клиентов, 38% заметили, как сжимается средний чек.

Надежд на лучшее бизнес в массе не питает, следует из опроса. Лишь 15% предпринимателей считают, что в ближайшие полгода улучшится ситуация в экономике, 19% ждут подвижек в своем секторе. К движению на новое дно, напротив, готовятся 51% и 43% соответственно.

Отсутствие денег у потребителей, по мнению бизнеса, останется ключевой проблемой. 61% участников опроса заявили, что ждут дальнейшего снижения покупательной способности населения, 25% прогнозируют стагнацию и лишь 10% надеются на то, что у клиентов появятся дополнительные доходы на покупки.

По итогам прошлого года, напомним, реальные располагаемые доходы россиян просели на 3%, а в первом квартале 2021-го снизились еще на 3,6%.

Средняя по стране зарплата в долларовом выражении откатилась на уровни 2009 года (692 доллара в месяц), при этом половина страны, согласно Росстату, имеет доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.

По кошелькам населения, беднеющего 7 лет подряд, ударило ускорение инфляции, которая разогналась до максимума с 2016 года, а по простейшим продовольственным товарам, включая масло, яйца, крупы и курятину, стала двузначной.

Источник: nigroll.com

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