Біженцям дозволять роумінг ЄС за українськими тарифами: деталі

Про це пише bankier.pl.

Українським біженцям дозволили здійснювати дзвінки в ЄС за тарифами українських операторів.

Біженці зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах Європейського Союзу так само, як якби вони перебували в Україні. Також і громадяни країн ЄС зможуть не платити за роумінг в Україні.

Це стосується не тільки дзвінків, а й SMS, користування мобільним інтернетом. Таке нововведення стосується "Київстару", Vodafone або інших операторів без зміни сім-карт на європейські та без додаткових оплат.

Щоправда, коли це буде зроблено, поки неясно. Питання впирається в технічні моменти.

Нагадаємо, Україну запропонували включити в зону безкоштовного роумінгу ЄС ще 15 вересня.

Джерело: socportal.info

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