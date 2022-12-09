Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 106

Біженцям дозволять роумінг ЄС за українськими тарифами: деталі

Про це пише bankier.pl.

Українським біженцям дозволили здійснювати дзвінки в ЄС за тарифами українських операторів.

Біженці зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах Європейського Союзу так само, як якби вони перебували в Україні. Також і громадяни країн ЄС зможуть не платити за роумінг в Україні.

Це стосується не тільки дзвінків, а й SMS, користування мобільним інтернетом. Таке нововведення стосується "Київстару", Vodafone або інших операторів без зміни сім-карт на європейські та без додаткових оплат.

Щоправда, коли це буде зроблено, поки неясно. Питання впирається в технічні моменти.

Нагадаємо, Україну запропонували включити в зону безкоштовного роумінгу ЄС ще 15 вересня.

Джерело: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новости из США. Четверг, 8 декабря 2022
Сегодня 10:24    60
9 грудня 1917 року у Бахчисараї відкрився Перший Курултай кримськотатарського народу
Сегодня 10:12    65
Енгельс. Розгорнуто
Сегодня 10:01    94
Брехали, що росія окупувала половину України
Сегодня 09:50    105
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно
Сегодня 09:45    81
Колишня канцлерка Німеччини Меркель кається за свою дружбу з путіним
Сегодня 09:38    109
Пірамідки Суровікіна і Пригожина, на які пішли шалені мільйони, розсипаються ще до зустрічі з нашими танками
Сегодня 09:26    119
НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно керівника підрозділу злочинної організації експрезидента-втікача
Сегодня 09:14    101
Ми ніколи не забудемо страшних розповідей про Голодомори та сталінські репресії
Сегодня 09:05    92
Toyota звільнить весь персонал російського заводу і законсервує його
Сегодня 09:02    107
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 