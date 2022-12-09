Біженцям дозволять роумінг ЄС за українськими тарифами: деталі
Про це пише bankier.pl.
Українським біженцям дозволили здійснювати дзвінки в ЄС за тарифами українських операторів.
Біженці зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах Європейського Союзу так само, як якби вони перебували в Україні. Також і громадяни країн ЄС зможуть не платити за роумінг в Україні.
Це стосується не тільки дзвінків, а й SMS, користування мобільним інтернетом. Таке нововведення стосується "Київстару", Vodafone або інших операторів без зміни сім-карт на європейські та без додаткових оплат.
Щоправда, коли це буде зроблено, поки неясно. Питання впирається в технічні моменти.
Нагадаємо, Україну запропонували включити в зону безкоштовного роумінгу ЄС ще 15 вересня.
Джерело: socportal.info