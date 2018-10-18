Благодаря «Руке помощи» украинцы смогли открыть собственный бизнес

Проект «Рука помощи» предоставил более 17 млн гривен возвратной помощи безработным, малообеспеченным и внутренне перемещенным украинцам на открытие бизнеса, а также предпринимателям на создание рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Минсоц политики.

Так, первые участники пилотного проекта получили оборудование и материалы для открытия собственного дела и начали работать в сентябре прошлого года, а по состоянию на 1 октября 2018 года благодаря проекту уже 222 участника защитили бизнес-планы, а 191 из них получил финансовую помощь и начали предпринимательскую деятельность.

Общая сумма финансовой помощи, предоставленной предпринимателям, составила почти 13 миллионов. Больше всего предпринимателей появилось во Львовской области – 105 человек, в Харьковской – 72 и 43 человека в Полтавской. В течение года новоиспеченные предприниматели успели создать 36 новых рабочих мест и уплатить в местные бюджеты и Пенсионный фонд более миллиона гривен налогов и взносов.

Отметим также, что с конца весны проект начал предоставлять финансовую помощь предпринимателям на развитие бизнеса при условии создания новых рабочих мест и трудоустройства на них участников пилотного проекта и ветеранов ООС. За первые месяцы 70 действующих предпринимателей воспользовались такой возможностью. Абсолютное большинство из них – это представители местного малого бизнеса. Сумма финансовой помощи, предоставленной на расширение бизнеса в рамках проекта, составила около 4 миллионов.

Чаще всего участники выбирают бизнес в сфере предоставления услуг. Строители, ремонтники, риэлторы, владельцы салонов красоты и так далее. На втором месте традиционно остается сельское хозяйство – 52 новых фермера уже получили финпомощь. 38 проектов – в сфере производства, а 32 человека занимаются торговлей.

Агентство Телевидения Новости